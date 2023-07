PL mantém confiança de que terá mais de mil prefeitos nas eleições municipais

Presidido por Valdemar Costa Neto, a sigla pretende manter a meta de

conquistar mais de mil prefeituras

A inelegibilidade de Jair Bolsonaro, definida na última sexta-feira (30) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não abalou os planos do Partido Liberal para as eleições de 2024. Tendo como presidente Valdemar Costa Neto, a legenda pretende manter a meta de conquistar mais de mil prefeituras no próximo pleito municipal. Em 2020, a sigla elegeu 345 prefeitos.

Nos últimos dias, Bolsonaro e nomes ligados ao PL têm debatido sobre os próximos

passos tomados pela legenda a partir de agora. Ao longo da semana, lideranças

do PL afirmaram que, caso a inelegibilidade de se concretizasse, o ex-presidente

se tornaria o maior cabo eleitoral do partido. Nas redes sociais, Valdemar ressaltou

qual será o papel de Bolsonaro a partir de agora.

“Vamos trabalhar dobrado e mostrar nossa lealdade ao presidente Bolsonaro.

Podem acreditar que a injustiça de hoje [ontem] será capaz de revelar o eleitor

mais forte da nação. E o resultado disso será registrado nas eleições de 2024 e

2026. Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. É hora de superação.

Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar

sendo”, escreveu.

A promessa de eleger mil prefeitos foi feita ainda em junho por Valdemar, e mantida

mesmo após a condenação de Bolsonaro.

“Nós devemos eleger mil prefeitos nas eleições de 2024 com os nossos 99

deputados federais e os 129 deputados estaduais que temos. Agora, se juntarmos

com a força de Bolsonaro, devemos eleger em média 1.500 prefeitos no Brasil.

Vamos bater o recorde”, escreveu o político no Twitter, em 17 de junho.

Força-tarefa

Uma força-tarefa deve ser montada para o ex-mandatário percorrer os estados

considerados estratégicos para o PL; entre eles, Rio de Janeiro, São Paulo e as

unidades federativas da Região Nordeste.

No Rio de Janeiro, a ideia inicial era que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho

do mandatário, concorresse à prefeitura. No entanto, após debates com o pai, o

parlamentar decidiu permanecer no Congresso Nacional.