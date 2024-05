PL realizou o maior evento político de sua história em São João de Meriti

Fotos:

Guilherme Andrade

Edgar Maciel

Patrick Torres

Cerca de 16 mil pessoas estiveram presentes hoje à Via Music Hall para a posse da nova diretoria do partido. O deputado estadual Valdecy da Saúde assumiu a presidência da legenda na cidade em que o ex-presidente Bolsonaro teve maioria de votos na eleição presidencial.

Na ocasião também foi realizado o lançamento da candidatura de Valdecy a prefeito do município. O chefe do executivo municipal, Dr. João, destacou a alegria pré-indicar o sucessor que dará continuidade ao seu legado: “Ele foi o único candidato eleito que foi fiel ao povo. Toda a história do Valdecy credencia a ele um futuro promissor e tenho certeza de que será um grande prefeito aqui na cidade. Vou encerrar o meu governo com muito orgulho e saudade, mas com a sensação no coração de dever cumprido e que entreguei o melhor de mim. Tivemos coragem de encarrar todos os desafios e fazer tudo aquilo que as pessoas precisavam. Agradeço essa população maravilhosa que me fez vereador, deputado federal e prefeito duas vezes”. Ele destacou ainda o tamanho dos compromissos do cargo: “Valdecy, a responsabilidade e os desafios são grandes. Ser prefeito é diferente de ser vereador e de ser deputado. É uma situação quase que solitária, você às vezes tem que tomar decisões sozinho e elas trazem repercussões sociais muito grandes, para o lado do positivo ou negativo.”

Também presente ao evento, o governador Cláudio Castro elogiou a atuação de Valdecy: ”Precisamos continuar olhando pra frente, a gente sabe que o trabalho da oposição é fazer com que o povo olhe pro lado. Mas quero dizer para vocês que se eu olhar para o lado hoje, eu só vejo o Valdecy. Temos a grande oportunidade de continuar o trabalho que já vem sendo feito. O Dr. João começou essa mudança e agora precisamos dar continuidade a ela com o nosso amigo. O trabalho só começou. Temos a oportunidade de continuar a mudança dessa cidade. Não é hora de pedir voto e nem de falar de campanha. Mas é hora de acompanhar o trabalho. Eu sempre estive, estou e estarei com o Valdecy”.

Valdecy já possui em seu currículo o mérito de vereador mais votado da história de São João de Meriti e agora, como pré-candidato, pretende ser um dos melhores gestores da história da cidade. “Não me canso de todos os dias estar no Palácio Guanabara pedindo recursos para nossa cidade. Estamos reunidos aqui para dividir com todas a responsabilidade que temos a partir de hoje. Vocês fazem parte do maior projeto político do Rio de Janeiro.”

Valdemar Costa Neto enviou uma mensagem

O presidente do Partido Liberal (PL) Valdemar Costa Neto enviou uma mensagem gravada em vídeo: “O Dr. João já foi nosso deputado federal aqui pelo PL e agora nos honra novamente apresentando o melhor pré-candidato para a cidade de São João do Meriti, que é o Valdecy da Saúde. Ele está preparado para isso, vai passar pela nossa convenção, vai ter todo o apoio do partido, do presidente Bolsonaro e da presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro. Então, nós estaremos juntos para valer.” Na sequência, o depoimento do senador Flávio Bolsonaro: “Desejo toda força e apoio ao pré-candidato à Prefeitura de São João de Meriti pelo partido do Bolsonaro, o nosso amigo Valdecy da Saúde. Que Deus te dê muita força e sabedoria nessa caminhada. A mudança do nosso Brasil lá em 2026 começa agora. Até porque a cidade de São João, em 2022, deu mais de 60% dos votos ao nosso presidente Bolsonaro. Foi uma festa linda, que eu acho que deve ter sido a maior da história da cidade, foi lindo ver São João de verde e amarelo. E agora, com o Valdecy, espero que a gente possa construir uma cidade melhor e um Brasil melhor lá na frente”.

“Viemos prestigiar o nosso amigo Valdecy da Saúde”

Amigo político e grande aliado do município, o senador Romário disse: “Viemos prestigiar o nosso amigo Valdecy da Saúde. Hoje é o lançamento da pré-candidatura de um dos políticos mais determinados e trabalhadores que conheci ao longo desses anos”.

“Nós conhecemos muito bem você e sua luta”

Representante da cidade em Brasília, o deputado federal Bebeto disse o quanto torce pelo colega parlamentar: “Nós conhecemos muito bem você e sua luta de funcionário público a deputado estadual. Não tenho dúvida que você vai fazer um dos melhores governos da história. Vai ter o meu apoio como deputado federal, lá em Brasília, para fazer o que eu tenho feito: trazer recursos para a população de São João de Meriti. Estou à sua disposição. Conte comigo, a nossa cidade precisa de você”, discursou o deputado federal Bebeto da Veggi.

A solenidade contou também com a presença do senador Carlos Portinho, de deputados federais, estaduais e demais prefeitos.