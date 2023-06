Playboy da Curicica é morto em operação da Polícia Civil na Zona Norte do Rio

‘Perigoso e cruel com suas vítimas’. Esse é o perfil do miliciano Leandro Xavier da

Silva, o Playboy da Curicica, morto nesta quinta-feira (29) durante uma operação da PolíciaCivil. O delegado adjunto da especializada, Mauro Cezar, disse que o bandido foi encontrado em um local que funcionava como bunker do tráfico na comunidade Vila dos Pinheiros, na Zona Norte do Rio.

De acordo com o delegado, o bandido estava escondido na comunidade sob a

proteção do Terceiro Comando Puro (TCP), após formação de “aliança” entre os

grupos. Playboy era o líder da milícia que atua no bairro de Curicica, Zona Oeste do

Rio e responsável por liderar ataques por disputa de territórios em comunidades da

Zona Oeste do Rio.

“O Playboy era um miliciano bastante agressivo, tanto que pendia contra ele um

mandado de prisão pelo crime de homicídio. Ele era investigado por outras mortes e

extorsões. Era um criminoso bastante perigoso e cruel com suas vítimas e com

criminosos de fações rivais. No início do ano houve muitas guerras travadas por

conta da disputa de territórios nas comunidades da Zona Oeste do Rio”, afirmou

Mauro César, em entrevista coletiva na Cidade da Polícia.

Tanto essa região de Curicica, Muzema, Rio das Pedras e Tijuquinha foram palco

de intensas guerras entre facções criminosas diferentes e rivais. O Playboy era um

dos responsáveis por puxar essas guerras. Por isso, essa ação foi muito

importante”, disse Mauro Cezar.

Ação planejada

Segundo o delegado, a ação foi planejada para que o miliciano fosse capturado.

Mas, ao perceber a aproximação dos agentes, ele e seu comparsa reagiram e

foram baleados. Os dois chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos

ferimentos. “A polícia agiu de forma moderada utilizando os meios necessários para

repelir a injusta agressão”, comentou.

Cezar explicou ainda que Playboy já era monitorado desde o início de janeiro,

mesma época em que a região dominada por ele era alvo de uma série de disputas

pelo comando territorial. “Conseguimos identificar que para poder proteger os

territórios, que vinha sendo atacados por outra facção criminosa, os milicianos

dessa região se aliaram ao TCP. Inclusive, hoje ele estava homiziado dentro de um

dos bunkers dessa facção criminosa”, detalhou.

Blindados e aeronaves em apoio aos agentes

A ação da Polícia Civil contou com a participação de veículos blindados, aeronaves

e também de equipes especializadas. Segundo a corporação, a ação foi planejada

para evitar que o conflito impactasse na população que reside na comunidade.

“Aquela favela da Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, tem histórico de

violência contra os policiais. A gente sabe que operações ali são sensíveis, uma

vez que esses narcotraficantes recebem a polícia com tiros de fuzil, com

explosivos, técnicas militares e táticas de guerrilha. Por isso, as operações naquela

localidade tem que ser muito planejadas com o uso de veículos blindados,

aeronaves e equipes especializadas. Nos preparamos para isso”, detalhou o

delegado titular da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Fabrício Oliveira.