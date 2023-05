PM abre concurso com duas mil vagas no dia 14 de junho

A corporação vai receber 2 mi novos militares

Já estão definidas as regras para a realização do concurso de 2023 para ingresso de 2.000 novos soldados da Polícia Militar. Conforme consta no edital, que foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26), as inscrições estarão abertas entre 14 de junho a 12 de julho. Os candidatos devem ter entre 18 e 32 anos, sendo 10% das vagas destinadas às mulheres.

O concurso para soldados da PM de 2023 é o primeiro promovido pela corporação depois de quase 10 anos. O último processo seletivo foi realizado em 2014, quando mais de 105 mil candidatos se inscreveram para concorrer a 6 mil vagas. A demora para a incorporação de todos os aprovados ocorreu em função da grave crise econômica e financeira enfrentada pelo estado, sobretudo na segunda metade da década passada, e, mais recentemente, da pandemia de covid-19.

Hoje, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados, o salário bruto inicial da carreira de Policial Militar do Rio de Janeiro é R$ 5.233,88. Depois de inscritos, os candidatos passarão por nove etapas previstas pelo regulamento do concurso. Os aprovados deverão se apresentar em data ainda a ser marcada na Diretoria de Recrutamento e Seleção de Pessoal (DRSP) para, em seguida, ingressarem no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP).

A partir de 14 de junho, os interessados poderão se inscrever pela internet, acessando o site www.ibade.org.br, onde constam o Edital, a ficha de inscrição e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição. A taxa de inscrição está fixada em R$ 100.