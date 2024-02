PM apreende 41 objetos cortantes durante Fervo da Lud, no Centro

Policiais apreenderam facas, tesouras, giletes e outros objetos perfurocortantes

A Polícia Militar apreendeu um total de nove facas e 41 objetos perfurocortantes, além de outros 46 itens, durante o megabloco Fervo da Lud, na manhã da última terça-feira (13), no Centro da cidade.

Entre os diversos materiais apreendidos, tinham tesouras, giletes, garfos e alicates. Além de um revólver de brinquedo e objetos para uso de drogas, como sedas e piteiras.

A PM informou que as apreensões foram realizadas durante as revistas nos diversos pontos de bloqueio instalados no entorno da Rua Primeiro de Março, onde aconteceu a festividade. O trabalho dos agentes começou às 6h, uma hora antes do início da concentração.

Procurada, a PM ainda não informou para qual delegacia foram encaminhados os itens apreendidos. Também não há registro de ocorrências policiais durante o evento.