PM apreende arsenal em operação na comunidade Vila Vintém, Zona Oeste do Rio

Foram apreendidos 60 granadas, 10 pistolas e mais de 400 carregadores/Polícia Militar/Divulgação

Policiais militares do 14º BPM (Bangu) apreenderam um arsenal de guerra durante uma operação em comunidades na Zona Oeste do Rio, na manhã de quarta-feira (29). Os agentes encontraram na Vila Vintém, em Padre Miguel, 60 granadas, dez pistolas, mais de 400 carregadores e quase 17 mil peças de munição. Ninguém foi preso na ação.

Segundo a PM, foram apreendidos: dez pistolas; uma espingarda calibre 12; um kit Roni (equipamento para tiro recreativo); 60 granadas; 401 carregadores de diferentes armamentos; 15 silenciadores de fuzil; 16.690 peças de munição; dois bloqueadores de sinal veicular; cinco submetralhadoras artesanais (adaptadas de outras armas).

O arsenal foi localizado quando agentes faziam uma busca num beco na Travessa do Imperador e encontraram um paiol do crime. O material foi levado para a 33ª DP (Realengo).

Além da Vila Vintém, as equipes do 14º BPM nas comunidades Curral das Éguas, 77, Minha Deusa, Light, Cosme Damião, Rua I, Selvinha e São Bento. Por causa da operação, oito escolas na região suspenderam as aulas.