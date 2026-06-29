PM apreende carabina e quase 800 cápsulas de cocaína em Mesquita, na Baixada Fluminense

Suspeito com antecedente criminal por roubo à mão amada foi preso por agentes do GAT na localidade conhecida como Boca da Manilha, ocupada pelo CV

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na tarde do último dia 21, no bairro Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

A ação foi realizada por uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º BPM (Mesquita), que apreendeu uma carabina com numeração raspada e 790 cápsulas de cocaína durante um patrulhamento de rotina.

De acordo com o comando do 20° Batalhão, os policiais militares realizavam patrulhamento pela comunidade da Chatuba quando avistaram um grupo de suspeitos na esquina da Estrada Elizeu de Alvarenga com a Rua Coronel de Azevedo, em um ponto conhecido como Boca da Manilha.

Grupo suspeito

Ao notar a aproximação da guarnição, o grupo tentou se dispersar, mas os agentes conseguiram abordar Alex Patrick de Vasconcellos Gonçalves, de 26 anos. Na varredura pela área, os policiais localizaram o material que estava sob o domínio do suspeito: 01 carabina calibre .380 (com numeração raspada); 04 munições intactas; 790 cápsulas de cocaína prontas para a comercialização

Segundo a polícia, Alex Patrick já possui antecedentes criminais por roubo à mão armada e é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que lidera o tráfico de drogas na região. O caso foi registrado na delegacia da área, onde a droga e a arma ficaram apreendidas, e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

O enfrentamento ao tráfico na Baixada

A prisão na Chatuba reflete a intensificação do cerco policial na Baixada Fluminense, uma das regiões mais populosas e dinâmicas do estado do Rio de Janeiro. O 20º BPM, responsável pelo policiamento de municípios como Mesquita e Nova Iguaçu, tem adotado estratégias baseadas em patrulhamentos móveis e incursões de unidades táteis (como o GAT) para asfixiar a capacidade operacional das facções criminosas.

O combate ao tráfico de drogas na região vai além da apreensão de entorpecentes; foca prioritariamente na retirada de armas de fogo de circulação, como a carabina apreendida nesta ação, para reduzir os índices de mortes violentas e roubos de carga e de veículos, crimes frequentemente financiados pelo comércio ilícito de drogas.