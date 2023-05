PM apreende carros, moto e celular da milícia em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Policiais militares do Setor de Inteligência do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam uma motocicleta, dois carros, um telefone celular, caderno de anotações e R$ 636 durante ação, na tarde da última quinta-feira (11) para prender integrantes de uma milícia no bairro Shangri-lá, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Os agentes agiram para evitar extorsões dos milicianos a comerciantes do bairro. Os policiais militares possuíam informações de veículos, produtos roubados e usados pela milícia que foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).