PM apreende drogas, arma e munições em mata de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense

Drogas, arma, munições e materiais do tráfico foram apreendidos durante operação da Polícia Militar em Santo Antônio de Pádua

Uma operação da Polícia Militar apreendeu drogas, uma arma de fogo, munições e materiais utilizados no tráfico de drogas nesta terça-feira (4), em uma área de mata no bairro Mirante, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Nenhum suspeito foi preso.

Segundo a PM, a ação foi realizada por equipes do Patamo da 1ª Companhia, com apoio do Patamo PPC e do Serviço Reservado, após denúncias de que o local era utilizado por integrantes de uma organização criminosa para esconder drogas e armamentos.

Durante as buscas, os policiais apreenderam 19 tabletes de skank, 1 quilo de maconha, 208 pinos de cocaína, 43 pedras de crack, 32 frascos de loló, duas balanças de precisão, um revólver calibre .32 com seis munições, uma caixa com 43 munições calibre .38 e R$ 185,20 em dinheiro.

Todo o material foi encaminhado para a 136ª Delegacia de Polícia (Santo Antônio de Pádua), onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.