PM apreende fuzil AK CSA 556 na comunidade Buraco do Boi

O armamento foi apreendido durante ação realizada por policiais do GAT

(Grupamento de Ações Táticas) do 20º BPM (Mesquita) e agentes da 58ª DP (Posse) na comunidade Buraco do Boi, no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu, na última

quarta-feira (26).

De acordo com a corporação, as equipes foram checar denúncia sobre a presença

de homens fortemente armados em um ponto da comunidade. Quando os policiais

se aproximaram, avistaram um grupo suspeito em um ponto usado para venda de

entorpecentes.

Os marginais empreenderam fuga ao perceber a aproximação dos agentes. Após um

cerco tático, três dos suspeitos foram presos com um fuzil AK CSA calibre 556mm;

uma pistola calibre 380mm; três radiotransmissores e grande quantidade de material entorpecente. A ocorrência foi registrada na 58ª DP (Posse).

Por Antonio Carlos, Hora H.