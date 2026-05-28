PM apreende fuzil de R$ 60 mil com cão farejador em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio

A arma foi encontrada pelo cão labrador chamado Gotze

Um fuzil avaliado em R$ 60 mil foi apreendido na manhã da última terça-feira (26) durante operação policial na comunidade do Boogie Woogie, em São Gonçalo. A ação foi conduzida por agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), unidade ligada ao Comando de Operações Especiais (COE).

O trabalho de vasculhamento tático foi feito com cães treinados para detectar armas e drogas. Um labrador chamado Gotze apresentou alteração de comportamento durante as buscas e conduziu os policiais a uma edificação aparentemente abandonada, identificada pela inteligência do COE como possível depósito de material ilícito.

Uso restrito

No local, os agentes encontraram um fuzil modelo AR/M4, armamento de uso restrito às Forças Armadas. O material foi removido e representa um prejuízo estimado de R$ 60 mil à organização criminosa que opera na região.

O caso foi registrado na 37ª Delegacia de Polícia, na Ilha do Governador, onde as investigações seguem em andamento.