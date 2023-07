PM apreende fuzil e drogas em ‘boca de Belford Roxo

Um fuzil e uma grande quantidade de drogas foram apreendidos

Um fuzil e uma grande quantidade de drogas foram apreendidos, na manhã da

última sexta-feira (30), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

A apreensão foi realizada por policiais militares do batalhão do município (39º BPM) que realizaram incursão no Parque Floresta. A corporação não informou se efetuou alguma prisão. A arma de guerra, juntamente com todo o material entorpecente foram encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo).