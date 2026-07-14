PM apreende fuzil e farta quantidade de drogas em área do CV na Baixada Fluminense

Após o cerco tático e a progressão das guarnições na comunidade, os policiais conseguiram conter a situação e deter um dos envolvidos no confronto

Na manhã desta segunda-feira (13), uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 20° BPM realizou uma operação na Rua Uruguai, no Alto Uruguai, em Mesquita, região controlada por uma facção criminosa.

A ação, motivada por denúncias de homens armados na comunidade, resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de um fuzil calibre 7.62, além de 2.400 pedras de crack, 2.000 pinos de cocaína e 120 papelotes de maconha, após as equipes serem recebidas a tiros e revidarem à agressão.

Cerco tático

Após o cerco tático e a progressão das guarnições na comunidade, os policiais conseguiram conter a situação e deter um dos envolvidos no confronto. Com ele, foi localizado o fuzil G3, calibre 7,62 mm, com cinco munições intactas, além de toda a carga de entorpecentes que abasteceria a região.

O suspeito detido e todo o material apreendido foram conduzidos diretamente para a 53ª DP (Mesquita), onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial para a tomada das medidas cabíveis.