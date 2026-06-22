PM apreende fuzis, pistolas e granadas em áreas disputadas por facção e milicianos

As armas e as granadas apreendidas durante a operação em Rio das Pedras

Uma operação do 18º BPM (Jacarepaguá) na localidade do Caranguejo, em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio, resultou na prisão de quatro homens e na apreensão de um menor no último sábado (20).

O grupo, apontado como parte do Comando Vermelho (CV), atacou os agentes, dando início a um tiroteio no qual três suspeitos foram baleados e internados no Hospital Lourenço Jorge. Com eles, os policiais apreenderam dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas.

O confronto é o ápice de uma guerra iniciada na quinta-feira entre o CV e milicianos pelo controle da região. Os tiroteios anteriores já haviam afetado mais de 20 linhas de ônibus e gerado barricadas com coletivos sequestrados e caçambas de lixo na Avenida Engenheiro Souza Filho. A Polícia Civil investiga a informação de que a ofensiva começou após a deserção de nove milicianos, que teriam mudado de lado para apoiar a invasão do tráfico.

Disputa estratégica

A disputa por Rio das Pedras é estratégica e financeira: com 55 mil moradores, a comunidade rende cerca de R$ 2 milhões por mês à milícia por meio de taxas ilegais e sinal clandestino de internet.

A ordem para a invasão partiu da cúpula do CV, liderada por Edgard Alves de Andrade, o Doca, e executada por frentes de guerra como Gardenal e BMW, criminosos que somam dezenas de mandados de prisão e já tomaram bairros vizinhos como Muzema e Gardênia Azul.

Diante do caos, o Governo do Estado incluiu Rio das Pedras, Muzema e Gardênia Azul em um plano emergencial de reocupação territorial já enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Embora a PM afirme que o policiamento na Zona Oeste segue reforçado por tempo indeterminado para garantir a segurança dos moradores, as ações integradas e definitivas de retomada dessas áreas estão programadas para começar ainda este ano.