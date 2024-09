PM apreende maior quantidade de fuzis em um único mês no Rio desde 2015

Fuzis e drogas aprendidos em operação da PM na Cidade de Deus

A Polícia Militar informou ter apreendido 78 fuzis em agosto deste ano. Este é o maior quantitativo deste tipo de arma, apreendido em um mês pela corporação, desde 2015. Só nos oito primeiros meses de 2024, a tropa conseguiu apreender 4.410 armas no estado do Rio.

“A apreensão de tantos fuzis é um resultado significativo e demonstra o nosso compromisso em desarticular as quadrilhas e garantir a segurança em nosso estado. A Polícia Militar não medirá esforços para tirar das ruas esses criminosos e suas armas de guerra”, disse o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes.

Uma das apreensões citadas no levantamento ocorreu no último dia 19, na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Na ocasião, policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio de equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), apreenderam sete fuzis, duas granadas e drogas. Doze pessoas também foram detidas na ação.