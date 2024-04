PM apreende mais de mil trouxas de maconha na Zona Sul do Rio

A droga foi apreendida na Cruzada São Sebastião, Leblon

Policiais militares apreenderam cerca de 1.179 trouxinhas de maconha, na manhã

desta terça-feira (23), em uma ação no conjunto habitacional Cruzada São Sebastião, no Leblon, na Zona Sul do Rio.

A corporação informou que agentes do 23º BPM (Leblon) realizavam em patrulhamento na Avenida Borges de Medeiros, quando receberam denúncias de tráfico de drogas no local.

Os PMs foram até o endereço e, após revista, localizaram os entorpecentes em um

dos apartamentos, no bloco dois. O material foi encaminhado à 14ª DP (Leblon). Na

ação, no entanto, não houve nenhuma prisão.