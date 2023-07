PM apreende material de guerra do miliciano foragido “Cara de Égua”

Um material de guerra atribuído ao miliciano Bruno César de Santana, conhecido como Cara de Égua, de 36 anos, foi apreendido na manhã do último sábado (16), por policiais militares do 40º BPM (Campo Grande), na Rua Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

Na operação, que contou com a ajuda do Disque Denúncia (2253- 1177), os agentes recolheram uma motocicleta roubada, que estava com o número de identificação falsificado, 110 munições de pistolas ponto 40 e nove milímetros, seis carregadores de pistola, um radiotransmissor e um carregador para o equipamento de comunicação.

A operação foi iniciada após os policiais receberem informações de que na Rua Carobinha, em frente ao Campo da Igrejinha e ao lado de uma oficina mecânica, uma casa de dois andares e com portão preto de garagem guardada material bélico para o grupo paramilitar liderado por Cara de Égua. Ao chegarem à residência, os agentes encontraram o portão aberto, mas o miliciano não estava no local.

Comparsas presos

Dois milicianos que faziam a segurança do criminoso foram presos na última quinta-feira (12). Trata-se de Arthur Rigo Lima, o Arthurzinho, e Raphael Pereira da Silva, o Fael, detidos com fuzis ponto 556, pistolas, munições, rádios transmissores e fardas de forças de segurança.

Foragido da Justiça, Bruno César de Santana tem um mandado de prisão pendente, expedido pela 37ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, por crimes como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.

A Polícia pede que quem tiver informações sobre a localização do Cara de Égua ligue para o Disque Denúncia (2253-1177). O anonimato é garantido.