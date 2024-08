PM apreende uma tonelada de maconha em escola municipal no Complexo da Maré

O BAC encontrou o material escondido em dutos de ar na parte externa da unidade de ensino

O Batalhão de Ações com Cães apreendeu no último domingo (25) uma tonelada de maconha dentro de uma escola municipal no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A droga foi apreendida dentro da escola municipal Maria Amélia Castro Belford, após as cadelas do Batalhão sentirem um cheiro forte do lado de fora da unidade educacional.

Por isso, os policiais militares foram até o local e encontraram 250 tabletes de maconha, com aproximadamente 4 kg cada. O material apreendido tem valor aproximado de R$ 1 milhão, segundo a PM.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os criminosos “invadiram o terreno da escola e esconderam drogas na área externa da unidade, especificamente dentro de dutos de ar”. A unidade, de acordo com a pasta, já estava fechada e sem funcionários neste final de semana quando tudo aconteceu.

O objetivo das ações é combater a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas nas regiões da Nova Holanda e do Parque União. Diversos prédios foram construídos em partes da Maré, segundo a polícia, com o dinheiro do tráfico.

Em todo o ano, segundo o Redes da Maré, já são 26 dias sem aulas, mais do que no ano inteiro de 2023.