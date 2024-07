PM baleado na cabeça no Morro do Urubu é enterrado na Zona Oeste

Uma chuva de pétalas de rosas e salvas de tiros marcaram o sepultamento do

policial militar Rafael Galvão da Costa, de 41 anos, na tarde desta quinta-feira (4), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

A mulher de Rafael recebeu uma bandeira do Brasil de representantes da PM ao

lado da filha, que usava o quepe de capitão do pai.

Lotado no 3º BPM (Méier), o agente morreu ao ser baleado na cabeça durante uma

operação no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte carioca. A incursão tinha o

obejetivo de reprimir o tráfico de drogas, o roubo de veículos e de cargas na região,

além de coibir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais.

Rafael chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho,

mas não resistiu.

O PM, que entrou na corporação em 2009, deixou a mulher e dois filhos. Em maio,

ele foi promovido por bravura ao posto de capitão por ter participado da prisão de

15 criminosos na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá que tentaram fugir em um

caminhão de uma operação feita na Cidade de Deus, em março de 2023.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Rafael.