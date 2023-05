PM captura último suspeito da morte do sargento em Paraty, na Costa Verde fluminense

O último suspeito de envolvido na morte do sargento da Polícia Militar, Renato Tostes Carvalho,de 44 anos, em janeiro deste ano, foi preso na madrugada desta quinta-feira (18) na Rio-Santos em Paraty, Costa Verde fluminense.

De acordo com a PM, João Pedro Ferreira Francisco,19, conhecido como JP foi preso na altura do bairro Cunhambebe, em Angra dos Reis, durante fuga para o Rio. O bandido estava em um carro na companhia da namorada e um outro rapaz.

A prisão aconteceu após o serviço de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria Municipal de Segurança Pública (Angra) receberam informações sobre o local onde ele estava e o plano de fuga para o Rio de Janeiro. Contra JP havia um mandado de prisão em aberto pelo homicídio do sargento da

PM.

Morto a tiros de fuzil

Renato Tostes foi morto a tiros de fuzil, na rodovia Rio-Santos, na altura do bairro São Gonçalinho, em Paraty, a caminho do trabalho, no dia 24 de janeiro deste ano. Na ocasião sua moto foi emparelhada por um veículo prata, com cinco ocupantes, de onde saíram os disparos que tirou a vida do policial.

Segundo as investigações da Polícia, João Pedro era um dos ocupantes do carro que estava sendo procurado pelo Disque Denúncia, pelo envolvimento no homicídio. Ele foi levado para delegacia de Paraty, com ele foram apreendidos dois celulares. Dos cinco envolvidos no homicídio, segundo a Polícia, quatro suspeitos já estavam presos. Com a prisão de JP, a Polícia Civil conclui o inquérito.