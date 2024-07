PM condenado por morte de Amarildo e vira garoto-propaganda da corporação

Luiz Felipe Medeiros foi promovido na corporação

O tenente Luiz Felipe Medeiros virou garoto-propaganda da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ). A corporação usou uma foto do agente em uma publicação do

Comando de Operações Especiais (COE) no Instagram na última segunda-feira

(22). Felipe foi condenado pela morte do ajudante de pedreiro Amarildo.

O tenente, que ainda responde a um processo administrativo na corregedoria da

corporação, voltou às ruas e recebe um salário de R$ 17,1 mil.

A foto publicada pela polícia mostrou Medeiros em uma operação na favela Cidade

de Deus, ocupada pelo governo fluminense há uma semana. “A disciplina e a

coragem são os pilares que sustentam a vitória”, afirmou a PM no post.

Em julho de 2013, Amarildo Dias de Souza foi morto, torturado e desaparecido por

policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Em 2016, 12 PMs foram condenados pela Justiça do Rio de Janeiro, inclusive o tenente Luiz Felipe

Medeiros. Hoje, seis deles ainda atuam na corporação e nenhum dos condenados

está preso.