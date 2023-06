PM de folga é morto a tiros na Zona Norte do Rio 

O sargento Marcelo Barreto Figueiredo estava dentro de seu carro, quando foi atacado por suspeitos em outro veículo

Um policial militar foi morto a tiros, na noite do último domingo (18), em Anchieta, na Zona Norte do Rio. O sargento Marcelo Barreto Figueiredo estava de folga, quando foi atacado por criminosos, na Rua Juarana, e não resistiu aos ferimentos,

morrendo no local. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital

(DHC).

A Polícia Militar informou que equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas para o

local, onde foram informadas de que a vítima estava em seu carro, quando

suspeitos armados chegaram em outro veículo e fizeram diversos disparos contra o sargento. Imagens de câmeras de segurança estão sendo requisitadas e diligências estão em andamento na DHC para apurar a autoria e a motivação do crime.

O sargento era lotado no 5º BPM (Praça da Harmonia) e estava na corporação

desde novembro de 1999. Marcelo é o 34º agente de segurança morto em ações

violentas no Rio de Janeiro, somente em 2023. Ao todo, foram assassinados 29

policiais militares – em serviço, de folga e reformados/reserva -; um policial civil; um militar do Corpo de Bombeiros; dois policiais penais; e um guarda municipal.