PM de folga mata ladrão depois de reagir a assalto na Avenida Brasil

Um policial militar de folga matou um suspeito durante tentativa de assalto a um

motorista que conduzia um Jeep Renegade, na Avenida Brasil, altura de Deodoro,

na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar, o agente reagiu à abordagem do criminoso que

chegou a atirar contra o veículo e acabou baleado. A perícia da Delegacia de

Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para o local.

Equipes do 14º BPM (Bangu), do 9º BPM (Rocha Miranda) e do Batalhão de

Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram mobilizadas para a ocorrência.

Com o criminoso foram apreendidos um bloqueador de sinal via satélite, usado para

evitar o rastreamento de carros roubados, e um revólver.

PM baleado na Av. Brasil

Na noite da última quarta-feira (5), houve registro de mais um caso de violência

envolvendo um agente de segurança. Um policial militar foi baleado durante uma

tentativa de assalto na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré.

Segundo informações, ele voltava do trabalho no momento em que foi abordado por

criminosos, que o viram fardado e iniciaram a troca de tiros.

Uma equipe do 22º BPM (Maré) que passava pelo local socorreu o agente lotado no

4º BPM (São Cristóvão) e o encaminhou ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na

Penha. Seu estado de saúde é considerado estável.