PM deixa rastro de prejuízo para o tráfico na Baixada Fluminense 

Policiais militares do batalhão de Mesquita não dão trégua para os criminosos e apreendem entorpecentes e armas em comunidades de Nova Iguaçu. Sete marginais acabaram presos

As ações de enfrentamento ao tráfico de drogas na Baixada Fluminense determinadas pelo comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), coronel Ângelo Barbosa, estão cada vez mais intensas e não dão trégua aos criminosos.

Nas últimas semanas, equipes de policiais da corporação realizaram diversas apreensões de armas e drogas e prisões de suspeitos em comunidades de Nova Iguaçu. Na manhã desta terça-feira (16), agentes do GAT (Grupamento de Ações Táticas) da 4ª Cia prenderam três suspeitos de envolvimento com o tráfico no

Inferninho, que fica em Comendador Soares.

De acordo com a PM, a guarnição realizava patrulhamento na região quando avistou um grupo em atitude suspeita, que fugiu ao perceber a aproximação dos policiais. Foi feito um cerco tático e os marginais acabaram presos. Com eles, foram apreendidos uma pistola 9 mm, com numeração adulterada e 10 munições intactas;

dois radiotransmissores; 50 tabletes de maconha; 140 pedras de crack; e 135 sacolés de cocaina.

Rodou com pistola em Três Campos

Já na última segunda-feira (15), os policais do GAT realizavam incursão na esquina das ruas Buenos Aires com Londres, na comunidade Três Campos, em Rosa dos Ventos, quando flagraram vários suspeitos, que correram ao avistar a viatura. O grupo foi cercado e um dos marginais foi preso.

Com o criminoso, os PMs encontraram uma pistola calibre 9mn, com numeração raspada, cinco radiotransmissores e 930 cápsulas de cocaína.

Três grampeados na boca de fumo do Danon

Em outra ação, na quarta-feira da semana passada (10), três criminosos foram presos uma equipe do GAT na comunidade Danon. Com os traficantes foram apreendidos um revólver calibre 38 mm e cinco munições intactas; duas granadas defensivas; um radiotransmissor; 1.043 pedras de crack; 126 trouxinhas de haxixe; e

1,5 kg de maconha (tablete prensado).

Os policiais informaram que estavam em patrulhamento pela Rua Benedito Bitencourt, que dá acesso ao Danon, quando teve a atenção voltada para um bando em atitude suspeita. Os marginais tentaram fugir a abordagem e eles acabaram presos. As três ocorrências foram registradas na 56ª Delegacia de Polícia

(Comendador Soares).