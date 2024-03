PM do batalhão de Mesquita dá mais uma rasteira no tráfico da Baixada Fluminense

Agentes GAT foram atacados a tiros por traficantes durante reforço de

patrulhamento em comunidade do município

O 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) deu mais um duro golpe no tráfico de

drogas numa comunidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Na ação realizada

na madrugada desta quarta-feira (20), dois fuzis foram apreendidos e dois criminosos presos.

De acordo com informações da corporação, uma guarnição do GAT (Grupamento de

Ações Táticas), formada pelos sargentos Jorge Anderson, Felipe Lamego, Wesley

do Nascimento e Alexandre Musser, além dos cabos Brayner Chaves e Rafael dos

Santos, reforçava o patrulhamento na comunidade devido à operação que

acontecia no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Ao chegar na Rua

Coronel França Leite, em Nilópolis, os policiais se depararam com um grupo de

bandidos armados que atiraram contra os agentes. Houve confronto e dois dos

suspeitos acabaram baleados. Com eles foi apreendido um fuzil.

A dupla ferida foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e

encontrava-se no centro cirúrgico até o final da apuração dessa reportagem.

Guarnições em apoio

O batalhão reforçou o policiamento na região para localizar os criminosos que

disparam contra a guarnição e fugiram. Durante as buscas, outro fuzil foi

encontrado.

Por Antonio Carlos, Hora H