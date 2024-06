PM do Bope morto em operação na Maré é sepultado em Sulacap

Ordem para incendiar ônibus pode ter partido de TH/Reprodução

Durante a cerimônia, houve salva de tiros e três helicópteros sobrevoaram o Cemitério Jardim da Saudade

O corpo do 3º sargento da Polícia Militar Jorge Henrique Galdino Cruz, de 32 anos, foi sepultado nesta quarta-feira (12), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. Parentes, amigos e colegas de farda participaram da cerimônia de despedida do policial. O PM morreu durante uma operação do Bope no Complexo da Maré, na última terça-feira (11).

Outro PM baleado na operação foi Rafael Wolfgramm Dias, de 37 anos. Ele está no CTI do Hospital de Bonsucesso. O estado de saúde dele é considerado grave após passar por uma cirurgia. A família pede doação de sangue.

A operação tinha o objetivo de localizar e prender criminosos envolvidos em roubos nas vias expressas do entorno da Maré. Os dois agentes realizavam patrulhamento em busca do esconderijo de chefes do tráfico, no momento em que foram atacados por homens armados.

O militar ingressou na corporação em 2011, entrando para o Bope oito anos depois, em 2019. O agente deixa esposa e três filhos, um menino e duas meninas. Através de sua conta no X (antigo Twitter), a Polícia Militar afirmou lamentar profundamente a sua morte.

Governador divulga nota

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também manifestou “pesar e solidariedade” aos parentes e amigos do PM. Em publicação nas redes sociais, Castro destacou os números de apreensões da ação policial na Maré, além de enviar um recado à tropa: “Às nossas forças de segurança, sempre prontas para atuar em defesa da sociedade, o nosso reconhecimento pela coragem.” A mensagem, compartilhada pouco antes das 22h, diz ainda que o combate à criminalidade continuará.

Nesta terça, homens da Polícia Militar seguiam ocupando o Complexo da Maré. A corporação informou que, além do Bope, estão no conjunto de favelas equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Grupamento Aeromóvel (GAM) e do 22° BPM (Maré).

TH tem 16 mandados de prisão

Apontado pela polícia como o segundo na hierarquia do tráfico de drogas de parte do Complexo da Maré, o traficante Thiago da Silva Folly, o TH da Maré, da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), era um dos alvos da operação de terça. Ele é um dos bandidos mais procurados do Rio.

Segundo a polícia, em nome dele há 16 mandados de prisão expedidos pela Justiça por uma série de crimes, entre eles trafico de drogas, homicídios e assaltos. A última preventiva foi decretada no dia 18 de abril de 2024, pela 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.