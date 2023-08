PM do RJ ganha o título de policial mais forte do planeta no Canadá

O soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) Carlos Alexandre Manhães

Serva Emidio foi reconhecido como o policial mais forte do mundo ao garantir duas

medalhas de ouro no levantamento de peso dos Jogos Mundiais de Policiais e

Bombeiros (World Police & Firefighters Game).

A competição aconteceu no Canadá e foi encerrada no último domingo (8). O

evento, que contou com mais de 8,5 mil atletas, reuniu policiais e bombeiros de todo

o mundo para competir em diversas modalidades esportivas no estilo olímpico.

Durante o campeonato, também são oferecidos workshops e palestras para trocar

experiências e compartilhar conhecimento entre os profissionais da área.

O militar foi campeão em duas modalidades distintas, totalizando quatro medalhas

na competição em dois anos. Nesta edição, ele ganhou o ouro nas competições de

supino. Uma medalha na categoria +120kg, chegando à marca de 215 kg, sendo o

maior levantador do evento, e outra no push-pull, com 457,5 kg.