PM é baleado no viaduto de Mesquita, na Baixada Fluminense

Um policial militar foi baleado dentro do seu carro, uma BMW branca conversível, na manhã do último domingo (25) no viaduto da região central de Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) atenderam a ocorrência após serem chamados ao local por causa dos disparos de arma de fogo.

Segundo relatos de testemunhas, os tiros aconteceram após uma tentativa de assalto. Imagens do vídeo mostram os pedestres assustados com a situação. Nas redes sociais, internautas se queixaram da segurança do estado do Rio de Janeiro.

A Polícia Civil afirmou que o caso está sendo investigado pela 53ª DP (Mesquita), a perícia foi solicitada para o local e que agentes começaram as investigações sobre o crime.

Outros casos

Casos de tentativas de assalto a policiais têm sido recorrentes no Rio de Janeiro. Uma destas terminou com um policial penal e o assaltante baleados na última terça-feira (20) no Méier, Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, a vítima estava em uma moto e, ao ser abordada por dois criminosos, reagiu, o que causou um intenso tiroteio na região, levando pânico a moradores do bairro.

Já no último dia 14 de agosto, o policial federal Sergio Luiz de Medeiros, de 62 anos, morreu após sofrer um tiro na cabeça quando estava dentro de um carro com sua família em uma tentativa de roubo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.