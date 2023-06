PM é flagrado dando socos na cabeça de suspeito preso no Rio

O policial dá socos contínuos no suspeito preso

Um policial militar foi flagrado dando socos na cabeça de um homem que já estava

rendido, no chão e com as mãos para trás. A cena foi registrada em Porciúncula, no

interior do Estado do Rio, no dia 15 de abril deste ano, e registrada em vídeo que

que circula em redes sociais.

Em nota, a Polícia Militar informou que o comando do 29ª BPM (Itaperuna) instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da agressão.

Nas imagens é possível ver o homem no chão com dois PMs o segurando, perto de

uma viatura. Em determinado momento, um dos agentes dá quatro socos na

cabeça do desconhecido.

De acordo com a PM, a equipes do 29º BPM foi até a Rua Silvio Henrique da Cunha

para checar uma ocorrência envolvendo golpes de arma branca. Os policiais

localizaram o suspeito de ter desferido os golpes e ele, de acordo com a

corporação, resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com os militares.

Ainda conforme a Polícia Militar, um dos agentes foi ferido no rosto, nas mãos e nos

braços e o outro, nas mãos e braços. O preso foi imobilizado e conduzido ao Posto

de Urgência de Itaperuna. A pessoa ferida por ele foi atendida na mesma unidade

médica. Após ter alta, o suspeito foi apresentado na 143ª DP, onde permaneceu

preso.