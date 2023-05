PM e GM de Nilópolis prendem gerente do tráfico da Chatuba

O preso com os PMs e Guarda Municipal de Nilópolis na 57ª DP

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) do DPO (Destacamento de Policiamento

Ostensivo) Nova Cidade, em ação conjunta com a Guarda Municipal de Nilópolis,

prenderam na noite da última quarta-feira (24), Felipe da Silva Pinto, de 23 anos.

Ele é suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas (maconha), na “Boca do 15”,

na Comunidade da Chatuba, em Mesquita.

A ação aconteceu quando os agentes realizavam patrulhamento na Rua Marques

de Canário, no bairro Nossa Senhora de Fátima, para averiguar informações de que

o gerente da “boca da 15” morava na rua. Após os agentes localizarem o local,

Felipe tentou fugir, mas acabou alcançado. Ele tinha um mandado de prisão aberto,

e estava foragido desde o último dia 15 de maio.