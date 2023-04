PM é morta a tiros e marido é o principal suspeito do crime; ele se suicidou

O cabo Júlio Barcelos se matou após atirar na vítima. Duas armas foram apreendidas no local e passarão por perícia para identificar de onde saíram os tiros

Uma policial militar foi assassinada a tiros dentro da casa dos pais na madrugada desta sexa-feira (28) em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O principal suspeito do crime é o marido, que também foi encontrado morto na residência.

Policiais militares foram até a Rua Almirante do Maranhão e no local se depararam com a cabo Liana de Souza Vaz Fernandes morta com um tiro na cabeça. O autor dos tiros seria o cabo Júlio Barcelos da Luz, que depois de atirar contra a mulher, se matou.

A policial era lotada no 14º BPM (Bangu), enquanto ele era do 5º BPM (Praça da Harmonia). A cena do crime foi isolada para a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Duas armas foram apreendidas no local e passarão por perícia para identificar de onde saíram os tiros. A polícia ouve testemunhas para ajudar a entender o caso.

Não aceitava término

Segundo amigos, Júlio não estava aceitando o término, que teria acontecido depois de uma briga há menos de uma semana. A policial havia saído de casa e estava na casa dos pais enquanto resolvia a burocracia do divórcio. Liana queria ainda uma medida protetiva contra ele.

Uma vizinha conta que, de acordo com familiares, Júlio chegou dizendo que queria ver a filha, já que estavam sem contato desde que ela havia saído de casa. Depois que Liana deu as costas, o policial atirou, afirma a vizinha.

Ainda de acordo com vizinhos, ao saber da notícia da morte da filha, o pai de Liana passou mal e precisou de atendimento médico. Liana havia se formado em Biomedicina no fim do ano passado. Ela e o marido estavam juntos havia uma década, mas só fizeram a festa de casamento no início de 2023. Eles deixam uma filha de 6 anos.