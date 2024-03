PM é morto a tiros em Realengo, na Zona Oeste do Rio

O subtenente da Polícia Militar Cristiano Soares da Costa, de 47 anos, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto em Realengo, na Zona Oeste do Rio, no fim da madrugada desta segunda-feira (12). O agente estava lotado no Grupamento Aeromóvel (GAM). O crime aconteceu na Avenida Marechal Fontenele.

Nas redes sociais, um vídeo mostra o corpo do PM estirado na calçada, ao lado de um carro, com a porta aberta. “A bala voou aqui. Mataram o policial”, relatou um homem, na filmagem.

Em meio aos disparos, um tiro acabou acertando o vidro frontal de um ônibus que passava pela avenida. Procurado, o Rio Ônibus ainda não se manifestou sobre o caso.