PM é morto a tiros na Zona Norte do Rio de Janeiro; crime poder ligação com o jogo do bicho

Bando encapuzado teria disparado tiros de fuzil contra o cabo Daniel Mendonça da Silva

Um policial militar foi assassinado na noite da última terça-feira (18) em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga se uma disputa pelo controle de mais de 40 pontos do jogo do bicho, envolvendo contraventores da Zona Norte e integrantes da máfia do cigarro contrabandeado de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, pode estar por trás do caso.

De acordo com relatos, quatro homens encapuzados dispararam tiros de fuzil contra o cabo Daniel Mendonça da Silva, de 41 anos, na esquina das ruas Aurélio Valporto e Piraí. Ele estava na corporação

desde 2012. Ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a Corregedoria Geral de Polícia Militar acompanha o caso.

Daniel foi preso em março deste ano acusado de participar da quadrilha do contraventor Bernardo Bello. Ele teve a prisão relaxada no mesmo mês. O militar deixou a prisão após decisão do juiz Juarez Costa de Andrade, da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado.

O magistrado entendeu que havia ilegalidades na prisão, uma delas, o fato de que o Ministério Público do Estado (MPRJ) ainda não tinha oferecido denúncia, quase um mês após todos serem detidos,

desrespeitando prazo do Código de Processo Penal.

No dia da prisão, o cabo estava com outros oito homens em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Eles foram presos por policiais da Delegacia Especializada em Armas e Munições (Desarme), da Polícia Civil e da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, da Policia Militar.

Metralhado na porta de casa

No último dia 6, um homem foi metralhado na porta de casa, na Tijuca, na Zona Norte da cidade. No dia 14, um homem teve o carro metralhado no Catumbi, na Região Central, mas sobreviveu. Nesse

mesmo dia, no Andaraí, na Zona Norte, dois homens foram atacados a tiros por um grupo de criminosos. Um dos alvos era policial militar.

No sábado (15), em Vila Isabel, também na Zona Norte, outros dois homens foram atacados a tiros em um bar que oferece jogos em máquinas caça-níqueis. Todos os ataques aconteceram na região controlada pela velha cúpula.