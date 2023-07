PM é morto em confronto na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio

Eduardo de Barros Almeida foi atingido na comunidade Parque Royal. Polícia procura Thiago

Um policial militar foi morto a tiros durante um confronto, na manhã da última terça-feira, na Ilha do Governador. A corporação informou ontem que o tenente Eduardo de Barros Almeida, de 30 anos, foi atingido em troca de tiros em uma operação na comunidade Parque Royal. Lotado no 17º BPM (Ilha do Governador), ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu.

Barros era casado e estava na corporação desde 2011. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Com a morte do tenente, chega a 14 o número de policiais mortos no estado em 2018.

Assassino é procurado

O Disque Denúncia divulgou nesta sexta-feira (14) um cartaz com o objetivo de obter informações sobre a localização e prisão do foragido Thiago dos Santos Arruda, de 24 anos. Ele é acusado de envolvimento na morte do tenente da Polícia Militar do Rio, Eduardo de Barros Almeida, de 30 anos.