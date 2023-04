PM é morto em tiroteio na Zona Sul do Rio de Janeiro

Um policial militar foi morto a tiros em uma suposta tentativa de assalto na Rua General Dionísio, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, no fim da tarde desta quarta-feira (12). O sargento Marconi Rufino da Silva Junior foi atingido na nuca e morreu no local.

A suspeita é a de que bandidos em uma moto anunciaram o assalto ao policial, que corre pela Rua Visconde de Silva em direção à General Dionísio. Um comparsa, que estava dando cobertura em outra moto que vinha atrás, vai atrás do militar e os dois se embolam no chão.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai analisar imagens de uma câmera de segurança de um prédio comercial que registrou toda a cena. O criminoso parece mexer nos pertences da vítima, levanta e atravessa a rua. O PM, então, fica atrás de um poste, onde parece começar a atirar no bandido que, do outro lado da rua, revida.

O PM começa a correr para dentro da Rua General Dionísio e sai do ângulo de visão da câmera. O bandido que trocava tiro com ele sobe na moto e vai na mesma direção. Os disparos que mataram o

policial, um deles na nuca, não foram gravados nessas imagens.

Testemunhas contaram aos policiais que Marconi havia acabado de comprar a moto e não chegou a andar um quilômetro completo antes de ser rendido. A moto ainda estava sem placa e o modelo é

avaliado em mais de R$ 80 mil.

Carros que estavam estacionados próximos ao local foram atingidos pelos disparos. Moradores relataram ter ouvido mais de 10 tiros.