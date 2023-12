PM é preso por envolvimento na morte de vendedora a caminho de baile funk

Rafaella Borda Vieira, de 22 anos, foi morta durante abordagem

Um policial militar foi preso de forma preventiva na manhã desta terça-feira (5) após ser apontado pelas investigações como o responsável por matar a jovem moradora de Niterói, Rafaella Borda Vieira, de 22 anos, com um disparo de arma de fogo.

O crime aconteceu na madrugada do dia 16 de junho deste ano, quando ela seguia

para um baile funk no Rio. O mandado foi cumprido por agentes da Delegacia de

Homicídios da Capital (DHC), em parceria com a Delegacia de Polícia Judiciária

Militar (DPJM).

Rafaella Borda estava com outros quatro amigos dentro do carro. O grupo seguia

para um baile funk na comunidade do Fallet. Na época, durante depoimento, uma testemunha contou para os investigadores que o motorista teria entrado acidentalmente na contramão de uma rua que dava acesso à comunidade.

Nesse momento, um carro da polícia vinha em direção contrária e, para não se

chocar com o veículo, o condutor teria entrado em outra rua.

Os policiais militares envolvidos na ocorrência foram ouvidos e negaram, por duas

vezes, serem os responsáveis pelos disparos.

Diligências posteriores mostraram que a viatura em que estava o policial preso foi a

responsável pela abordagem do veículo, sendo efetuados disparos de fuzil em

seguida.