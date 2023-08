PM e Proeis apreendem carga de drogas na Baixada Fluminense

A apreensão é a maior do município e a primeira do Proeis do Estado do Rio de Janeiro. Suspeito foi preso com uma pistola

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso na manhã desta quinta-feira (10), com grande quantidade de drogas (146 tabletes), armas e munições, dentro de um carro (Honda Fit LPD 8388), na Rua Mário de Araújo, no Centro, de Nilópolis, na Baixada Fluminense.

A ação, realizada por agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), contou

com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, através da Guarda Civil

Municipal de Nilópolis. O secretário da pasta, Esmar França, ajudou a descarregar o

veículo que estava com as drogas apreendidas.

O flagrante aconteceu após denúncia do serviço de inteligência da Secretaria de

Segurança Pública do municípi. Os agentes apreenderam ainda com o suspeito: 01

kit para transformar pistola em metralhadora; 01 pistola; e equipamentos táticos

militares.

Essa apreensão é a maior do município e a primeira do Proeis do Estado do Rio de

Janeiro neste ano. A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis), e depois na central de flagrante da 54ª DP (Belford Roxo).

Suspeito roda com cocaína e crack em Cabuís

Em outra ação, policiais do 20º BPM (Mesquita) prenderam Patrick Rogério da Silva com 77 pinos de cocaína e 20 pedras de crack, no final da noite da última quarta-feira (9), na Rua Ipiranga, no bairro Cabuís, no acesso a Comunidade do Campo do Vasquinho, em Nilópolis.

Na ação, os agentes do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) Nova

Cidade faziam um patrulhamento pelo bairro, quando perceberam quatro homens em atitudes suspeitas. Ao tentaram a abordagem, os suspeitos fugiram, com um deles sendo detido pelos policiais militares, portando as drogas (cocaína e crack).

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).