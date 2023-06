PM é sequestrado e morto na Região dos Lagos do RJ

O corpo do PM Hamilton Mello foi encontrado dentro de um carro

O cabo da Polícia Militar Hamilton da Silva Mello Junior foi sequestrado e assassinado, na tarde de sexta-feira (2), em Saquarema, na Região dos Lagos. Um outro homem, ainda não identificado, também foi sequestrado e morto na ação de criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, o 25º BPM (Cabo Frio) foi informado sobre o sequestro de duas pessoas no bairro Ipitangas, por criminosos armados. Após investigações, a unidade soube que uma das vítimas do sequestro era um policial militar e que estava de folga.

Após buscas, os corpos foram encotrados dentro de um veículo no bairro Palmital, no mesmo município. Equipes do 25º BPM (Cabo Frio) seguem em busca dos criminosos.