PM encontra central clandestina de cartões clonados durante operação

Os policiais encontraram cartões clonados e uma carga de cigarro numa casa abandonada na Vila Aliança

Policiais do 14º BPM (Bangu) encontraram uma central clandestina de cartões clonados e uma carga de cigarro no interior de uma casa abandonada na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (28).

O material foi encontrado durante uma operação emergencial após os PMs serem acionados para um possível sequestro no interior da comunidade, mas nada foi constatado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pneus queimados e um ônibus atravessado em uma das ruas do bairro.

Nas redes sociais, moradores da região relatam tiroteio intenso na comunidade. No “X”, antigo Twitter, uma moradora escreveu: “Muito tiro e criança chorando. Esse foi o resumo da minha manhã hoje na escola com uma operação às 11h da manhã na Vila Aliança”.