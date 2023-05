PM entrega 600 novos fuzis à corporação um dia antes de completar 214 anos

A Polícia Militar entregou 600 novos fuzis de calibre 5,56, da empresa israelense IWI, em evento realizado nesta sexta-feira (12) no Comando de Operações Especiais (COE), em Ramos, Zona Norte do Rio. A corporação completa neste sábado (13) 214 anos. As armas serão distribuídas para todos os batalhões do estado, que darão

treinamento aos policiais antes que elas sejam usadas na rua.

“A gente não trabalha com essa possibilidade (de substituir os fuzis calibre 7,62 a longo prazo). A nossa intenção é sempre estar melhorando o equipamento para o nosso policial militar”, disse o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário estadual de Polícia Militar, que destaca que os novos fuzis, de calibre 5,56, são mais seguros, tanto para os agentes, como para a população, já que a arma tem maior precisão e menor potencial de destruição, comparada ao 7,62.

A entrega simbólica das novas armas foi feita a policiais de três batalhões — 16º BPM (Olaria), 17º BPM (Ilha do Governador) e 22º BPM (Bonsucesso) —, que representaram toda a corporação.

Dois novos caminhões reboque também foram entregues e passam a compor a frota da corporação. De tamanho maior que um reboque comum, eles serão usados para resgate dos 43 veículos blindados da corporação. Até então, apenas um veículo do tipo fazia o resgate desses blindados.

Casas de Passagem

Durante a cerimônia também foram entregues 10 Casas de Passagem, projeto tratado como um dos “maiores presentes” de aniversário para a corporação pelo secretário de Polícia Militar. O intuito do programa é oferecer lar provisório e emergencial aos policiais e às suas famílias por até 90 dias, em caso de necessidade.