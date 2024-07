PM fecha cerco à comunidade após chefão do tráfico ordenar fechamento de igrejas católicas

A Polícia Militar realizou nesta segunda-feira (8) uma operação em comunidades da Zona Norte do Rio que formam o Complexo de Israel, dois dias após circular, nas redes sociais, publicações informando que o chefe do tráfico da região, identificado como Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, teria ordenado o fechamento de igrejas católicas em Brás de Pina, Parada de Lucas e Cordovil.

Na ocasião, a PM e a Arquidiocese do Rio afirmaram que os templos funcionaram normalmente. Já a Polícia Civil abriu uma investigação, que é realizada pela Delegacia de Combate aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

De acordo com a PM, policiais militares do 16º BPM (Olaria), com apoio do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR), atuaram nas comunidades Cinco Bocas, Cidade Alta e Pica-Pau para reprimir o crime organizado. Parada de Lucas e Vigário Geral foram ocupadas por equipes do Comando de Operações Especiais (COE).

A polícia não divulgou informações sobre o balanço da operação.