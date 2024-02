PM frustra assalto a ônibus em São João de Meriti

Os PMs apreenderam um revólver calibre 22 com quatro munições de

Policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti) conseguiram frustrar um assalto a ônibus e prender dois suspeitos, na última terça-feira (6), no município da Baixada Fluminense.

De acordo com a corporação, uma guarnição do Grupamento de Policiamento Transportado em Ônibus Urbano (GPTOU2) realizava patrulhamento pela Rua da Matriz com Délio Guaraná, em frente a passarela, quando teve a atenção voltada para três homens dentro do coletivo. Durante a abordagem, um dos suspeitos conseguiu fugir, mas os outros dois foram cercados e presos. Um deles portava um revólver calibre 22 com cinco munições, quatro de festin e uma verdadeira.

Ainda segundo a PM, os marginais não chegaram a efetuar o assalto uma vez que a guarnição foi mais rápida e evitou a ação. Um dos suspeitos tem anotação criminal por furto. Eles foram conduzidos à 64 Delegacia de Polícia (São João de Meriti), onde a ocorrência foi registrada.