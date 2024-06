PM frustra furto de combustível em dutos da Petrobras em Guapimirim

Policiais do 34º BPM (Magé) frustraram o furto de combustíveis em dutos da Petrobras na Fazenda Garcia, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, na madrugada do último domingo (16). Um suspeito foi detido.

A corporação informou que os agentes foram informados que homens armados estavam no local. Os PMs cercaram a entrada da fazenda, impedindo a saída de dois caminhões com cerca de 60 mil litros de combustível. Após buscas pelo bairro Jardim Anápolis, os militares encontraram, ao todo, cinco carretas. Um veículo que pode estar envolvido no caso também foi apreendido.

Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), com apoio de policiais militares, prenderam o porteiro da fazenda em flagrante. O celular dele foi apreendido e os agentes desconfiaram de inconsistências e contradições na versão do suspeito.

A concessionária Transpetro suspeitou do furto depois que sensores de monitoramento acusaram uma grande despressurização nos dutos. Durante a vistoria para entender o que havia acontecido, os funcionários notaram a presença de 15 suspeitos armados e acionou a polícia.

Segundo a unidade, cinco caminhões foram encontrados no local, sendo três com petróleo. No total, 123 mil litros foram recuperados. As investigações estão em andamento na DDSD, que apura a participação de ao menos 10 suspeitos no caso.