PM frustra invasão de traficantes em área de rivais e apreende dois fuzis em São João de Meriti

Os dois fuzis apreendidos pelos policiais militares em poder do traficante/Divulgação/PMERJ

Na ação em São João de Meriti, um criminoso foi preso com os armamentos, carro roubado e radiotransmissor

A ação rápida de agentes do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do 21º Batalhão

de Polícia Militar (São João de Meriti) evitou um confronto entre duas facções rivais

numa comunidade do município da Baixada Fluminense, na sexta-feira da semana

passada (19). Na ação, um traficante acabou preso com armas, um carro roubado e

radiotransmissor.

De acordo com informações da PM, uma denúncia anônima chegada ao

conhecimento da Supervisão de Oficial informava que bandidos ligados à facção

Comando Vermelho (CV) haviam invadido a comunidade Trio de Ouro, controlada

pelo TCP (Terceiro Comando Puro), para retomar o território.

De imediato, homens do GAT, com o apoio de um blindado, chegaram a Rua

Baiana, no Parque Alian, e foram atacados a tiros. Os policiais conseguiram se

abrigar e entraram em confronto de forma tática para preservar a integridade física

dos moradores.

Ao cessar a troca de tiros, as equipes realizaram um cerco e capturaram Jhuan Luiz

dos Santos Padilha Gomes. Com ele, foram apreendidos um fuzil 556, com

numeração raspada, e outro AR 15; um radiotransmissor. Com o bandido também

foi recuperado um carreo Nissan/Kickes (placa KYW-8689), que foi roubado na área da 52ª Delegacia de Polícia (Nova Iguaçu), no dia 14 de janeiro.

O preso e o material foram encaminhados para a 64ª DP (São João de Meriti) onde

a ocorrência foi apresentada.

Por Antonio Carlos, Hora H