PM grampeia traficante com drogas e pistola em Nilópolis

As drogas e arma apreendidas foram apresentadas na 57ª DP

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º BPM (Mesquita), prenderam um traficante no final da noite de quinta-feira (20/04), na Travessa Ezelina, na Comunidade Ponte Azul, no Paiol de Pólvora, em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm; seis munições intactas; 99 papelotes de maconha; 80 sacolés de cocaína; e 110 pedras de crack.A ocorrência foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).

Presos na Chatuba

Em outra ação, os PMs prenderam dois suspeitos de participação no tráfico de drogas em uma localidade próxima à Comunidade Chatuba.

Agentes encontraram e apreenderam farto material entorpecente e uma pistola. O material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para ser feito o registro de ocorrência.