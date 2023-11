PM grampeia traficantes de drogas em Itaipuaçu

Quatro criminosos ligados ao tráfico de drogas foram presos por policiais militares da 6ª Cia do 12º BPM (Niterói) na manhã desta terça-feira (28). Após uma intensificação no patrulhamento nas regiões do Risca Faca em Inoã e no Condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu, na Região Metropolitana do Rio, uma guarnição da Polícia Militar durante um patrulhamento de rotina recebeu a informação de populares que alguns elementos vieram da Comunidade do Risca Faca para o MCMV.

Foi quando os agentes montaram um cerco tático e localizaram os meliantes dentro do conjunto habitacional, os criminosos avistaram as equipes da Polícia Militar e tentaram fugir, porém sem sucesso.

Os policiais conseguiram capturar quatro deles, e com eles foi aprendido 01 revólver calibre 38, 01 granada, 02 rádios transmissores, telefones celulares e uma enorme quantidade de drogas. Os marginais foram encaminhados para a 82ª DP no centro de Maricá.