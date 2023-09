PM instaura processo para apurar denúncias de fraude em concurso da corporação no Rio

Surtiu efeito a audiência pública da Comissão de Segurança da Assembleia

Legislativa do Rio (Alerj), realizada na última segunda-feira (11/09), para discutir o

cancelamento de uma das etapas do concurso da Polícia Militar por suspeita de

fraude. Na terça-feira (12/09), a Secretaria de Estado do órgão abriu um processo

administrativo para investigar o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento

Executivo (Ibade), responsável pelo certame.

A decisão, publicada em Diário Oficial, prevê que os trabalhos sejam concluídos em

20 dias. O Ibade, porém, tem se mostrado favorável à continuidade do concurso,

alegando que os casos foram isolados e, desta forma, não teriam impactado no

resultado. No dia da audiência, o instituto enviou um comunicado informando que

160 candidatos haviam sido eliminados, sendo que 130 deles por uso indevido de

aparelhos eletrônicos.

Segundo os deputados, além de uma segunda investigação no âmbito da Polícia

Civil, há mais 255 denúncias no Ministério Público. A tenente-coronel Carla Martins, do RH da PM, admitiu que o Ibade foi contrata sem licitação e que ainda não há data para a realização das novas provas – por hora, o governo cancelou apenas a etapa do dia 27 de agosto, que foi quando surgiram as denúncias a partir de vídeos postados em redes sociais.

Contra a anulação

O concurso teve 119 mil inscritos para duas mil vagas. Na reunião da Alerj, boa

parte dos candidatos se mostraram contra a anulação e criticaram o governo e os

deputados pela decisão. Mas Giovani Ratinho (Solidariedade) lembra que o Ibade

responde 675 processos na Justiça por irregularidades, sendo ele originário da

Fundação Carlos Augusto Bitencourt (Funcab) que, com os mesmos diretores,

possui outras 1.382 ações.

“O mais grave é que o Ibade foi contratado pelo Governo do Estado sem licitação,

que ainda teve um custo de R$ 5,7 milhões para que o concurso fosse realizado

sem lisura. É inadmissível contratar uma empresa que não tenha transparência. O

problema é que quem estudou vai acabar sendo prejudicado. Agora temos que

esperar as investigações”, disse.