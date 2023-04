PM intensifica policiamento no entorno de escolas da Baixada Fluminense

Na área do batalhão de Mesquita (20º BPM), viaturas da Patrulha Escolar fazem ronda nas instituições após ameaças de ataque e de massacre contra alunos e diretores

O fantasma do medo ronda as instituições de ensino, principalmente após os ataques a escolas em São Paulo, onde uma professora foi morta, e em Blumenau, que resultou no assassinado de quatro crianças.

Nesta semana, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, determinou ao Setor de Inteligência da Polícia Militar o monitoramento e a busca de dados para identificar os autores de intimidações relacionados a possíveis atentados à unidades de ensino que, recentemente, têm circulado nas redes sociais e em aplicativos de troca de mensagens.

Na Baixada Fluminense, a segurança também foi reforçada dentro e no entorno das unidades nas cidades de Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu. A PM conta com o Programa Patrulha Escolar e de Proteção à Criança e ao Adolescente, que atua como ação de prevenção da violência no ambiente escolar das redes municipais, estaduais, federais ou privadas.

Rápido atendimento

Para garantir paz e tranquilidade na comunidade escolar, Mery Jane Barbirato, diretora do Colégio M. M. Barbirato, mais conhecido como Barbiratinho, que fica na Cerâmica, em Nova Iguaçu, enviou uma carta aos responsáveis informando sobre o protocolo de segurança adotado pelo estabelecimento.

Além disso, a educadora e a coordenadora Marina Barbirato solicitaram ao 20º BPM (Mesquita) ronda ostensiva no entorno da instituição. “Agradeço ao comandante da corporação, coronel Ângelo Barbosa, que determinou, de imediato, o deslocamento de uma equipe a nossa escola para alinhar medidas cabíveis de segurança”, disse a diretora.

“Por aqui está tudo bem, todos os alunos na devida segurança

fazendo suas atividades escolares”, completou Marina, coordenadora da escola que atende crianças dos 2 aos 15 anos de idade, do maternal ao ensino fundamental.