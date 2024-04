PM morre após trocar tiros com milicanos na Zona Oeste do Rio

Harlei de Paiva chegou a ser socorrido para o Hospital Pedro II

O policial militar Harlei Medeiros de Paiva, de 41 anos, lotado na 8ª Delegacia de

Polícia Judicária Militar (DPJM) morreu depois de ser baleado em um confronto com milicianos na Rua do Império, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira (17). O sargento chegou a ser socorrido para o Hospital Pedro II, mas não resistiu aos ferimentos.

O tiroteio deixou dois carros crivado de balas e provocou pânico na região. Um vídeo mostra funcionários de uma Clínica da Família buscando abrigo durante o intenso confronto.

O militar estava em uma ação contra uma milícia quando criminosos armados

atiraram e o atingiram, segundo a corporação. O policiamento foi reforçado e os

policiais fazem varreduras na região em busca dos bandidos.

O PM deixa mulher e dois filhos. Não há informações sobre seu sepultamento.