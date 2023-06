PM morre com tiro na cabeça em confronto com bandidos em Duque de Caxias

O policial militar Roberto Rino de Souza, de 39 anos, morreu com um tiro na cabeça e outro PM, identificado como Felipe Moura Cardoso Soresini, de 38 anos, ficou ferido com três tiros nas costas durante um intenso confronto com criminosos, na tarde de sexta-feira (2), na comunidade do Corte 8, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam patrulhamento pela comunidade quando visualizaram um grupo de criminosos armados. Na tentativa de abordagem, de acordo com relato da equipe policial, foram atacados a tiros e houve confronto.

Roberto era 3º sargento. Ele foi socorrido por colegas de farda para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), mas não resistiu aos ferimentos. A direção da unidade informou que o corpo dele será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Rino era lotado no 15º BPM (Duque de Caxias) e ingressou na corporação em 2009. Ele deixa quatro filhos.

O segundo agente ferido deu entrada no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, no mesmo município, e passou por cirurgia. O estado de saúde dele é considerado grave.

Ônibus queimado

Logo após o confronto, por volta das 12h40, manifestantes atearam fogo em um ônibus da empresa Santo Antônio, na Av. Governador Leonel de Moura Brizola, sentido Duque de Caxias. Equipes do Corpo de Bombeiros, do quartel de Duque de Caxias, foram acionadas para controlar o fogo. Segundo a corporação, as chamas já foram controladas.